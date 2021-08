Nykøbing Falster-træner drømmer om DM-guld

En ny håndboldsæson står for døren, og dermed står alle hold lige på point i kampen om guldet.

Det gælder også for håndboldklubben Nykøbing Falster, der spiller i den bedste håndboldrække for kvinder.

På trods af mindre budgetter end topholdene har Nykøbing Falster formået at være lidt af en drillepind i ligaen.

Den største triumf kom i 2017, da Nykøbing Falster tog guldet i ligaen. Året efter vandt holdet pokalfinalen.

Cheftræner Jacob Larsen håber, at Nykøbing kan gentage tidligere tiders succes i denne sæson.

- Selvfølgelig er der ambitioner. Vi vandt ligaen i 2017, og vi vandt pokalen i 2018. Vi var i pokalfinalen sidste år, og når man først er i en finale, så kan alt ske, siger træneren.

Men for at Nykøbing Falster skal nå dertil, er der nogle ting, der skal gå op i en højere enhed, særligt i forhold til skader, vurderer Jacob Larsen.

- Vi er afhængige af, at vi undgår for mange skader. Vi kan ikke undgå småting som brækkede fingre, en ankel, der er vrikket om, sygdom og den slags, så der skal man være lidt heldig med timingen.

- Hvis vi kan holde os skadesfri på de afgørende positioner, som spillede rigtig meget i sidste sæson, så tror jeg, at vi kan lægge et lag mere på vores spil, og at vi har en chance mod de bedste, siger han.

Jacob Larsen mener desuden, at Nykøbing Falster skal udnytte, at de ikke skal spille europæiske kampe i denne sæson.

- Vi spiller ikke i Europa i år, og det vil sige, at vi kan have fuld fokus på ligaen og pokalen, og det skal vi selvfølgelig prøve at udnytte i forhold til de andre, der skal spille flere kampe, siger han.

Nykøbing Falster spiller sæsonens første kamp mod Silkeborg tirsdag aften klokken 19.