Nyt journalist-drama i Qatar: Nordmand bag tremmer

Et skænderi med en indfødt qatarer har kostet endnu en norsk journalist en tur bag tremmer i Qatar.

Håvard Melnæs er redaktør på det velanskrevne norske fodboldmagasin, Josimar, og er for tiden på en længere reportagerejse hos de kommende VM-værter.

Torsdag aften blev han dog afbrudt i sit arbejde. Her blev han taget af politiet og måtte tilbringe 24 timer bag tremmer, inden han igen var en fri mand.

Til den norske avis, VG, forklarer Melnæs om balladen:

- Jeg var på vej ud af et hotel, da jeg så en granvoksen mand skælde ud på to unge hotelansatte, som bar hans kufferter. Jeg bad ham om at slappe af. Det udviklede sig til et mundhuggeri, og pludselig kaldte manden på politiet. Et halvt minut efter sad jeg i en politibil, iført håndjern.

Josimar har i mange år forholdt sig særdeles kritisk til VM i Qatar. Håvard Melnæs har tidligere været på reportageture i landet, hvorfra han har skildret vilkårene for de mange migrantarbejdere.

Anholdelsen af Melnæs fandt sted kun ganske kort tid efter, at NRK-journalisterne Halvor Ekeland og Lokman Ghorbani, blev arresteret og efterfølgende tilbragte 32 timer i en celle.

Myndighederne i Qatar hævder, at de to havde filmet på privat grund. NRK oplyser, at de to journalister havde en mundtlig tilladelse.

Håvard Melnæs landede i Qatar præcis den dag, hans to landsmænd rejste hjem. Melnæs er kendt af styret i Qatar. Sheikerne ved nøjagtigt, hvad han står for.

Han erkender over for VG, at han nok burde have undgået optrinnet på hotellet.

Men han siger til avisen, at han blev behandlet godt af politiet, og at han er taknemmelig for, at han kan blive i Qatar og fortsætte sit arbejde.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Håvard Melnæs i Doha. Han forsikrer, at han har det godt, men han ønsker ikke at tilføje yderligere til sagen.

Det lokale netmedie, Doha News, skriver, at der ikke er rejst tiltale mod den norske redaktør.

--------- SPLIT ELEMENT ---------