Nyt Liverpool-køb

De forsvarende Premier League-mestre fra Liverpool har forstærket sin trup yderligere til den nye sæson.

Klubben har således hentet den 23-årige portugiser Diogo Jota hos Wolverhampton. Jota har underskrevet en langvarig aftale, oplyser klubben uden at gå nærmere i detaljer med længden.

Den alsidige offensivspiller har fire landskampe på cv'et og har spillet 67 ligakampe for Wolves med 16 mål til følge.

Liverpool oplyser ikke, hvad man har betalt for portugiseren. Ifølge BBC er der dog tale om en handel til en værdi af omkring 40 til 45 millioner pund svarende til mellem 325 og 365 millioner kroner.

- Det er et virkelig stort øjeblik for mig og min familie.

- Liverpool er et af de bedste hold i verden. Når man ser på Premier League, så ser man altid Liverpool som et af de største hold i landet. Så det var umuligt for mig at sige nej, lyder det fra Diogo Jota.

Liverpool hentede fredag også den spanske midtbanespiller Thiago Alcântara. Han kommer til klubben fra de tyske mestre fra Bayern München.

Liverpool indledte sæsonen med en 4-3-sejr over oprykkerne fra Leeds. Næste opgave er Chelsea på udebane søndag.

