Nyt par: Sports-stjerner afslører deres kærlighed

Den svenske ishockeyspiller og NHL-stjerne Mika Zibanejad, der spiller for holdet New York Rangers, åbner nu op for sit kærlighedsliv med en afsløring, som han har lagt ud på sin Instgram-profil. Her afslører han nemlig sin nye partner, den svenske fodboldspiller Irma Helin, der spiller for Djurgården.

Det skriver flere medier heriblandt Aftonbladet og Expressen

I løbet af sommeren har Mika Zibanejad ladet op hjemme i Tumba i Sverige for at at være klar til NHL-sæsonen, der starter op en måned. Men i den forgangne weekend har hans tanker nok mere været af amourøs karakter. Den tilbragte han nemlig i New York sammen med den 25-årige fodboldspiller Irma Helin.

Til billedet af Irma Helin på Instagram har Mika skrevet følgende:

'Havde en sjov weekend med hende her'.

Og på billedet har han også skrevet Irma Helin og placeret et stort rødt hjerte.

Mika Zibanejads smukke billede af Irma Helin med New York i baggrunden. (Foto: Privatfoto/Instagram)

Irma Helin begyndte at spille for Djurgården i 2018. Hun er startet inde i alle kampe i den her sæson undtagen en. Midtbanespilleren, der allerede debuterede i den svenske kvinde-liga som 15-årig, har tidligere spillet for Piteå og Linköbing. Hun er endvidere et kendt tv-ansigt som ekspert og kommentator på Discovery.

Mika Zibanejad har sjovt nok også spillet ishockey for Djurgården i årene fra 2009 til 2012. Han tog herefter videre til Ottawa, før han endte i New York Rangers.