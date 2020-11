OB-målmand overrasket med landsholdsudtagelse efter 1-3

OB's Oliver Christensen blev søndag eftermiddag udtaget til det danske landshold, men det fik han selv først besked om, da han skulle bearbejde et superliganederlag på 1-3 til Brøndby i omklædningsrummet efter kampen på Brøndby Stadion.

Det var en ganske speciel og ambivalent oplevelse, erkender den 21-årige fynbo, som normalt vogter buret på det danske U21-landshold.

- Jeg var pisse sur efter kampen, så det var måske et lille plaster på såret. Lige nu er jeg mest skuffet over kampen mod Brøndby, men om et par timer er jeg nok en forholdsvis glad dreng, siger Oliver Christensen og uddyber om søndagens oplevelse:

- Det var lidt specielt at få det at vide sådan. Men det er jo utroligt fedt og en god anerkendelse.

- Det er det ypperste, du kan opnå, så det gør mig rigtig glad og stolt at vide, jeg er derude et sted i periferien af landsholdet.

Landstræner Kasper Hjulmand udtog OB-målmanden som en af ni nye spillere i landsholdstruppen, fordi de danske landsholdsspillere, der til dagligt spiller i engelske klubber, i øjeblikket skal i 14 dages karantæne ved hjemrejse til England efter ophold i Danmark.

Det er resultatet af skærpede restriktioner som følge af fundet af den muterede coronavirus i Nordjylland.

OB-træner Jakob Michelsen vipper på hatten for sin målmands udtagelse trods omstændighederne.

- Det er et stort skulderklap til Oliver, selv om det er under lidt ærgerlige omstændigheder, siger Michelsen, der godt kan se en fremtidig landsholdsmålmand i den unge OB'er:

- Han har bestemt potentialet til at gå hele vejen, men han skal blive ved at udvikle sig.

- Mens jeg har været i OB (siden sommeren 2018, red.), er der sket rigtig, rigtig meget med Oliver, og det håber vi på fortsætter, for så bliver han rigtig dygtig.

DBU oplyste i en pressemeddelelse søndag, at de ni udtagne spillere foreløbigt er udtaget til testkampen mod Sverige onsdag, da DBU afventer yderligere nyt fra det engelske fodboldforbund inden kampene mod Island og Belgien i Nations League.