Ødegaard på plads i Arsenal

Norske Martin Ødegaard skifter permanent til Arsenal. Den 22-årige offensivspiller, som var udlejet til klubben fra Real Madrid i anden halvdel af sidste sæson, fortsætter i London-klubben.

Det bekræfter Arsenal på sin hjemmeside.

Ødegaard debuterede allerede som 15-årig i 2014 for Strømsgodset og blev den yngste spiller nogensinde i Norges bedste fodboldrække. Det fik Real Madrid til at punge ud for stortalentet allerede i januar 2015.

Gennembruddet i den spanske storklub kom dog aldrig, og han har i stedet været på lejeophold i flere klubber undervejs.

I sidste sæson optrådte han på en lejeaftale hos Arsenal, som altså var så tilfreds med nordmanden, at man nu har købt ham af Real Madrid.

Endnu mangler handlen at gå endeligt igennem Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) godkendelsessystem.

Da Ødegaards arbejdsvisum heller ikke er på plads endnu, vil han ikke være spilleberettiget til søndagens lokalopgør mod Chelsea, skriver klubben.

Han fik 20 kampe for Arsenal i sidste sæson og har tidligere været udlånt til Heerenveen og Vitesse i Holland samt Real Sociedad i Spanien.

Martin Ødegaard holder også rekorden som yngste landsholdsspiller for Norge nogensinde. Han fik sin debut i en alder af blot 15 år og 253 dage tilbage i august 2014.

Sidenhen er det blevet til 30 A-landskampe for nationalmandskabet.

Arsenal oplyser ikke kontraktlængde eller overgangssum.

