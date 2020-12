De norske håndboldkvinder forventer en tæt kamp, når holdet på fredag møder Danmark i semifinalen ved EM i kvindehåndbold.

Det siger Norges stjernespiller Nora Mørk tirsdag ifølge VG efter Norges sidste mellemrundekamp mod Ungarn.

- Øj, er det sandt? Det er super imponerende af Danmark (at være i semifinalen, red.), og det bliver sjovt, siger hun.

Nora Mørk mener ikke, at Danmark har nogen hjemmebanefordel til kampen, fordi der ikke er tilskuere på lægterne. Men hun har alligevel ladet sig imponere over det danske mandskab under slutrunden.

- De har virkelig taget store skridt på det seneste. Jeg synes, at Danmark har et rigtig godt hold, og de er store og stærke i det centrale forsvar, så det bliver en åben kamp. Der kommer til at være mange nerver, siger hun til VG.

Den norske fløjspiller Camilla Herrem fortæller til den norske avis, at hun ikke er overrasket over, at Danmark tirsdag slog Rusland og kom i semifinalen.

Hun forventer et intenst opgør mellem to hold, der kender hinanden ud og ind.

- Begge sider kommer nok til at være overtændte. Sådan plejer det at være, siger Herrem.

Den norske håndboldstjerne Nora Mørk glæder sig til at spille semifinale mod Danmark. (Arkivfoto) Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Højreback Stine Skogrand, der til dagligt spiller i Herning Ikast Håndbold, er ligesom sine holdkammerater fuld af beundring for de danske håndboldkvinder.

Hun mener, at Norge skal være på dupperne, hvis de skal videre til finalen, selv om holdet har været ganske suveræne under slutrunden indtil nu.

- Det bliver vildt spændende. De fik en komfortabel sejr over Rusland, så vi skal være helt klar. Vi elsker at spille mod Danmark, siger hun til VG.

Norges landstræner, Thorir Hergeirsson, siger efter holdets kamp mod Ungarn tirsdag, at han forventer, at semifinalen mod Danmark kan blive afgjort af de to mandskabers målvogtere.

- Vores målmænd så rigtig gode ud i dag, men i en semifinale bliver niveauet af skud og kvalitet hævet. Det bliver en spændende kamp mellem vores målmænd og Toft og Reinhardt, siger han ifølge nyhedsbureauet NTB.

Det sker med henvisning til de danske målvogtere, Sandra Toft og Althea Reinhardt.

Norges håndboldkvinder har vundet de seneste 13 opgør mod Danmark. Seneste nederlag skal findes helt tilbage i 2014.

