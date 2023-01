Officielt: AaB henter Nicklas Helenius

Nicklas Helenius er atter AaB-spiller.

Den nordjyske superligaklub har tirsdag købt angriberen fri af superligarivalen Silkeborg IF og udstyret Helenius med en tre år lang kontrakt. Det skriver AaB på sin hjemmeside.

Angriberen blev topscorer i Superligaen i sidste sæson, og kan han vise nogle af de samme evner frem for AaB, kan han være med til at sikre klubben overlevelse i landets bedste række. AaB overvintrer under nedrykningsstregen med syv point op til redning.

Dermed kravler Nicklas Helenius også lidt ned i Superliga-tabellen, men det kommer han ikke til at kunne mærke på pengepungen - tværtimod.

Nicklas Helenius skifter Silkeborg ud med AaB. Foto: Claus Bonnerup

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger kommer han nemlig til at fordoble den løn, som han modtog i Silkeborg.

AaB-direktør Thomas Bælum er begejstret for tilgangen af den 31-årige skarpretter.

- Nicklas' tal taler for sig selv, men ud over en tilbagevenden af en notorisk målscorer og en AaB-dreng, der kender vores kultur, så får vi en voksen mand hjem til vores trup. Indtil i dag har han været anfører i Silkeborg.

- Således er vores forventning, at Nicklas fra dag-et indtræder som en lederskikkelse både på og uden for banen, og at han med sine mål og sin rolle som opspilsstation og assistmager kan blive en udslagsgivende figur både for sig selv og for sine medspillere, siger Thomas Bælum.

Nicklas Helenius vender nu tilbage til barndomsklubben. Foto: AaB

Helenius spillede også for AaB frem til sommeren 2013, hvor han blev solgt til Aston Villa. Året efter vendte han retur til AaB på en lejeaftale, der senere blev vekslet til en permanent kontrakt med den nordjyske klub.

Helenius' andet ophold i AaB blev dog ikke så lykkeligt som det første. Undervejs var han udlejet til Paderborn og Silkeborg, inden han i sommeren 2017 skiftede til OB. Herfra gik turen videre til AGF, inden han for to år siden røg til Silkeborg for anden gang.

Det har altid været en drøm for Helenius at vende tilbage til Aalborg.

- Det er ingen hemmelighed, at mit hjerte primært er i AaB, og et eller andet sted har jeg altid drømt om at vende tilbage på et tidspunkt, hvilket blev understreget, da jeg sidste år scorede hattrick for Silkeborg på Aalborg Portland Park, og hvor AaB-fansene klappede mig ud af banen.

- Det var en fantastisk følelse og bekræftede mig i, at jeg gerne ville slutte ordentligt af i AaB, hvis muligheden opstod. Det er jeg glad for, at jeg har fået muligheden for nu, siger Nicklas Helenius.

Foto: Jens Dresling/POLFOTO

Silkeborg-sportschef Jesper Stüker fortæller til sin klubs hjemmeside, at den har 'accepteret et fornuftigt købstilbud' for Helenius. Salget er tænkt grundigt igennem, understreger sportschefen.

- Det har selvfølgelig krævet visse overvejelser at sælge den fungerende anfører og sidste sæsons topscorer, men vi føler os rigtig godt besat på angriberposten, og vi har også en trupstørrelse at tage hensyn til.

- Samtidig har Nicklas haft en drøm om at vende tilbage til Aalborg og hjælpe AaB, og vi siger derfor nu farvel og tak for en kæmpe indsats for SIF, hvor vi alle vil huske ham som en meget vigtig figur i de seneste års opture, siger Jesper Stüker.