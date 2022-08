Officielt: FCK-flop skifter til Portugal

FC København-spilleren Luther Singh fortsætter karrieren i den portugisiske klub GD Chaves på en lejeaftale.

Det oplyser FCK og Chavez på klubbernes respektive hjemmesider.

Den 25-årige sydafrikaner blev hentet til København for et år siden i portugisiske Braga, men det lykkedes aldrig offensivspilleren at få et gennembrud hos det danske mesterhold.

Singh nåede blot at spille 64 minutter i Superligaen for FCK fordelt over fire kampe.

Kantspilleren havde i sin første tid problemer med formen, og senere blev blev han indlagt på hospitalet, årsagen blev ikke meldt ud. Singhs agent fortalte senere, at spilleren var mentalt nedbrudt.

I denne sæson er det ikke blevet til spilletid for Luther Singh i FCK.

Sydafrikaneren var fra 2017 til 2021 tilknyttet Braga. I den periode var han blandt andet udlejet til Chaves.

Lejeaftalen mellem FCK og Chaves gælder resten af den igangværende sæson.

