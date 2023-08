Officielt: Lyngby færdiggør aftale med Gylfi Sigurdsson

Gylfi Sigurdsson, der har spillet over 300 kampe i Premier League, har fået en etårig kontrakt i Lyngby

Superligaen bliver nu hjemsted for en tidligere Premier League-profil.

Torsdag meddeler Lyngby, at man er blevet enig med Gylfi Sigurdsson om en etårig kontrakt.

I sidste uge lød det fra Lyngby, at man havde en mundtlig aftale med islændingen, der især er kendt for sine frisparksevner, og nu er der kommet papir på samarbejdet.

- Der er ingen tvivl om, at vi er utrolig stolte og glade for, at vi i dag kan præsentere Gylfi Sigurdsson som Lyngby Boldklub-spiller, siger fodboldchef Nicas Kjeldsen på klubbens hjemmeside.

- Gylfi er en spiller fra en hylde, som vi ikke normalt kan hente spillere fra, hvorfor det er en blåstempling af vores klub, miljø og store udvikling, at vi kan tiltrække en spiller af hans kaliber.

Gylfi Sigurdsson har tidligere i karrieren spillet 318 kampe i Premier League for klubber som Tottenham og Everton.

Han har dog ikke spillet fodbold på professionelt niveau siden maj 2021, fordi han blev undersøgt i en sag om mulige seksuelle krænkelser, som han ikke blev sigtet for i sidste ende.