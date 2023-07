Officielt: Mads Bidstrup skifter til Salzburg

Den danske fodboldspiller Mads Bidstrup skifter fra engelske Brentford til østrigske RB Salzburg, meddeler begge klubber mandag på deres respektive hjemmesider.

Kontrakten løber i fem år, skriver RB Salzburg på sin hjemmeside. Klubben har vundet det østrigske mesterskab de seneste ti sæsoner og har også Maurits Kjærgaard som dansk islæt i truppen.

- Jeg kender klubbens filosofi og måden, som RB Salzburg spiller fodbold på, siger Mads Bidstrup til RB Salzburgs hjemmeside.

- Jeg er en spiller, der elsker at spille aggressivt, hurtigt og offensivt på et ungt hold. Det er det perfekte skridt for mig at komme hertil, siger han.

Mads Bidstrup har siden foråret 2022 været udlejet til FC Nordsjælland, hvor han i den forgangne sæson var med til at vinde sølv i den bedste danske række.

Den 22-årige midtbanespiller skiftede i 2018 fra FC København til RB Leipzig i Tyskland, da hanvar blot 16 år.

Lidt over to år senere tog han videre til Brentford, hvor det imidlertid aldrig lykkedes ham at tilspille sig en fast plads på Thomas Franks mandskab.

Mads Bidstrup fik dog få minutters spilletid som indskifter, da Brentford i maj 2021 opnåede den store triumf at rykke op i Premier League.

Det skete med en 2-0-sejr over Swansea i playoff-finalen på Wembley Stadium i London.

I Premier League opnåede Mads Bidstrup spilletid i fire kampe, og efter i alt 14 optrædener for Brentford blev han sidste år udlejet til FC Nordsjælland.

Mads Bidstrup står i alt noteret for 31 kampe på diverse danske ungdomslandshold.