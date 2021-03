Officielt: Markant EM-ændring

Det bliver tilladt for holdene ved EM til sommer at foretage fem udskiftninger i hver kamp.

Det har Det Europæiske Fodboldforbunds (UEFA) eksekutivkomité onsdag besluttet, skriver UEFA i en pressemeddelelse.

Desuden kommer reglen også til at gælde ved Nations League-finalerne i efteråret og i play off-kampene i Nations League til næste år.

Reglen om de fem udskiftninger gælder i forvejen for VM-kvalifikationskampene, der spilles frem til marts næste år. Derfor har UEFA valgt også at lade det gælde for EM og Nations League.

Årsagen til de fem udskiftninger er coronapandemien, der fortsat påvirker fodboldkalenderen i det meste af verden.

På mødet onsdag har UEFA desuden besluttet at fjerne tilskuerloftet på 30 procent af stadionernes kapacitet, som har været gældende siden 1. oktober.

I stedet vil UEFA lade det være op til de enkelte klubber og lande at vurdere, hvor mange tilskuere der må overvære kampe i UEFA-regi.

Der var også lagt op til, at medlemmerne af UEFA's Eksekutivkomité skulle diskutere de europæiske klubturneringers fremtid efter 2024.

Der vil dog ikke blive truffet nogen beslutninger før 19. april, hvor komitéen mødes næste gang, skriver UEFA.

Det er tidligere kommet frem, at en af de mulige ændringer er en stigning i antallet af deltagende hold fra 32 til 36.

I samme model skal den nuværende struktur med et indledende gruppespil, hvor fire hold møder hinanden to gange, angiveligt afskaffes.

Flere medier har skrevet, at UEFA foretrækker én stor liga i Champions League til at begynde med.

