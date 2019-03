OL-dopingsyndere afsløret syv år efter

Hvis atleterne fra OL 2012 troede, de var sluppet fra sommerlegene uden at blive taget i ulovlig brug af doping, må de tro om igen.

Nye analyser af prøverne, der er lavet med de nyeste testmetoder, har nemlig afsløret, at tre udøvere er testet positive.

Det skriver Den Internationale Olympiske Komité (IOC) i en pressemeddelelse.

Det drejer sig om tre østeuropæere: vægtløfteren Valentin Hristov fra Aserbajdsjan, mellemdistanceløberen Anis Ananenka fra Hviderusland og hammerkasteren Alena Matoshka fra samme land.

Alle tre er blevet diskvalificeret fra de konkurrencer, de stillede op i.

Mest interessant er det, at Hristov er testet positiv. Han vandt bronze i 56 kilo-klassen, men får nu frataget sin medalje for brug af et ulovligt anabolt steroid.

Ananenka blev samlet nummer 43 på 800 meter, mens Matoshka fik en 25.-plads i hammerkast. De er også taget for brug af anabole steroider.

IOC har opbevaret og gentestet en lang række dopingprøver siden OL i 2004, hvor legene blev afholdt i Athen.

I alt er der fundet flere end 110 positive dopingprøver siden 2004 ved at teste prøverne ved brug af nye metoder, skriver nyhedsbureauet Reuters.

