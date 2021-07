- OL giver menneskeheden en tro på fremtiden

OL vil give menneskeheden en tro på fremtiden.

Det mener præsident for Den Internationale Olympiske Komité (IOC) Thomas Bach.

Han ser legene i Tokyo som et vigtigt signal under coronapandemien.

Det siger han tirsdag på et pressemøde i den japanske hovedstad.

- OL i Tokyo vil give menneskeheden en tro på fremtiden, siger han ifølge nyhedsbureauet dpa.

OL skulle oprindeligt være holdt i sommeren 2020, men blev udskudt et år som følge af pandemien.

Trods fortsat høje smittetal i store dele af verden og flere bekræftede smittetilfælde blandt atleter i OL-byen i Tokyo går legene i gang fredag som planlagt.

- Vi var i tvivl hver eneste dag og havde søvnløse nætter, siger Thomas Bach om det seneste års arbejde med at planlægge sommerens OL.

IOC-præsidenten taler tirsdag ved komitéens 138. generalforsamling.

Ved starten af generalforsamlingen holdt IOC-medlemmerne et minuts stilhed til ære for ofrene for coronapandemien.

Thomas Bach erkender, at han ikke vidste, 'hvor kompliceret det ville være' at planlægge legene.

- Jeg kan godt indrømme, at vi ikke vidste, hvor kompliceret det ville være, siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Japans premierminister, Yoshihide Suga, som i hjemlandet er blevet stærkt kritiseret for sin coronapolitik, siger, at der nu er 'lys for enden af tunnelen'.

Han understreger ifølge dpa, at betydningen af OL i Tokyo hverken vil blive 'hæmmet eller reduceret' af de vanskelige omstændigheder.