OL-kaos: Flere hundrede byer trækker sig

Flere hundrede japanske byer har trukket sig som værter for de deltagende nationer i forberedelsen til sommerens OL i Tokyo.

Det skyldes coronapandemien og de omkostninger, der er forbundet med den, skriver nyhedsbureauet AFP tirsdag.

Mens selve OL fortsat skal afholdes i Tokyo, og hovedstaden fortsat skal huse tusindvis af atleter, forholder det sig anderledes i resten af landet.

Mere end 500 japanske byer eller regioner havde meldt sig til at være værter for atleter og officials i et forsøg på at brede OL ud til mere end blot Tokyo.

Men planerne er skrinlagt i mange byer grundet de dyre løsninger, som coronarestriktionerne kræver.

Mange af byerne har ombestemt sig, fordi de krævede coronatiltag vil medføre betydelige merudgifter til test og sikkerhedstiltag. Desuden vil det betyde nedlukkede lokalsamfund.

Det er byerne ikke interesserede i.

Byen Okuizumo i det vestlige Japan har brugt mere end fem millioner dollar på at byde Indiens hockeyhold velkommen på en træningslejr før OL. Det er nu droppet.

Efter at have investeret i at opgradere sportsfaciliteter droppede Okuizumo planerne, da det stod klart, at byen skal sørge for en lukket coronaboble med hyppige test og lægehjælp.

- Vi ønskede at få et af verdens tophold til at besøge vores by og vise dets evner frem for børnene i lokalområdet. Det virker umuligt nu, siger Katsumi Nagase, en official fra bystyret.

Okuizumo er blot en blandt mange byer, som ikke længere ønsker at være værter for udenlandske atleter.

Tanken var oprindeligt, at de japanske indbyggere kunne få en chance for at møde OL-atleterne og få indblik i nye sportsgrene. Nu skal enhver kontakt undgås. Det betyder ingen skolebesøg eller offentlige træninger.

Byen Kurihara, som havde planer om at være vært for Sydafrikas hockeyhold, har besluttet, at udgifterne ikke længere er det hele værd på grund af begrænsningerne, som coronarestriktionerne sætter.

- Det er et projekt, som vil tømme vores økonomiske ressourcer, siger Hidenori Sasaki fra byrådet.

- Hvis det bare bliver atleter, som holder træningslejr uden nogen udveksling med lokale indbyggere, så vil de lokale ikke kunne nyde fordelene, siger Sasaki.

Australiens svømmelandshold har droppet planerne om at træne i Nagaoka, og Canada bordtennishold vil ikke længere tage til Okaya som optakt til OL.

Der er dog også eksempler på byer, der ikke har opgivet planerne og fortsat vil være værter for atleter og andre besøgende i forbindelse med OL.

De byer forsøger at tilpasse planerne, så de overholder alle coronakrav.