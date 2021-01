OL på spil: - Ekstremt vanskeligt uden vaccine

Det bliver 'ekstremt vanskeligt' for atleter at konkurrere ved det planlagte OL i Tokyo denne sommer, hvis de ikke er blevet vaccineret mod coronavirus.

Det siger formanden for Frankrigs Olympiske Komité, Denis Masseglia.

Han påpeger, hvordan ikke-vaccinerede atleter står over for 14 dages karantæne ved ankomst til Japan, mens de formentlig også vil skulle testes for corona både morgen og aften de fleste dage under legene.

Den Internationale Olympiske Komité (IOC) skal onsdag diskutere spørgsmålet om vaccination af atleter.

IOC opfordrer pt alle atleter til at lade sig vaccinere før OL, men siger samtidig, at det ikke bliver et krav.

Men ifølge Masseglia er der intet andet valg end at bede atleter om at lade sig vaccinere. Han siger på en videokonference, at 'afholdelsen af legene er på spil'.

- For at vores japanske venner skal kunne tage imod udøvere og akkreditere folk fra hele verden, må der tages nogle forholdsregler, siger Masseglia.

Han frygter, at de udfordringer som atleter, der ikke ønsker at lade sig vaccinere, står over for, kan afskrække dem fra at deltage.

Denis Masseglia oplyser, at han i sidste uge talte med IOC's præsident, Thomas Bach, om problematikken.

Han siger, at han selv er for at vaccinere atleter, men erkender at der er flere etiske problemer forbundet med det.

- Det er udelukket, at vaccinering af atleter skal prioriteres før andre dele af befolkningen. Men vi må gå ud fra, at det mellem nu og legene er muligt af få dem vaccineret uden at straffe andre dele af befolkningen.

- Jeg er selv for vaccinationer, og jeg håber, at alle franske atleter vil dele dette perspektiv, siger Masseglia.

OL i Tokyo begynder efter planen 23. juli.

På det seneste har der dog været store diskussioner omkring, hvorvidt legene kan afvikles, efter at Japan er blevet ramt af nye virusudbrud, mens store dele af befolkningen også er imod.

Den japanske regering og IOC holder dog fast i, at OL vil blive afviklet.

