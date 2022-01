OL-sprinter og medaljevinder er død i trafikulykke

OL-atleten Deon Lendore fra Trinidad og Tobago har mistet livet i en trafikulykke i Texas i USA mandag.

Det oplyser delstatens politi ifølge nyhedsbureauet AP.

Lendore var på vej hjem fra træning, da han i bil kom over i den modsatte kørebane, hvor han kolliderede frontalt med et andet køretøj. Han blev erklæret for død på stedet.

En 65-årig kvinde, som førte den anden bil, er bragt på hospitalet med alvorlige kvæstelser.

Den 29-årige Lendore har deltaget i de tre seneste sommer-OL.

Ved OL i London i 2012 var han med til at vinde bronze på 4 x 400 meter stafet for Trinidad og Tobago.

- Han repræsenterede håb og glæde, hver gang han satte fødderne på atletikbanen, siger Shamfa Cudjoe, der er sportsminister i Trinidad og Tobago.