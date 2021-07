14 dage før OL: Favorit taget med kokain i blodet

Om et par uger er det meningen, at han skal løbe sig på podiet i den olympiske 800 meter finale.

Hvis han får lov at stille op. For briten Oliver Dustin har efter et løb i Frankrig forleden afleveret en blodprøve med spor af kokain. Det skriver The Times.

Den 20-årige mellemdistanceløber har været lidt af en sensation på distancen i år, hvor han i juni løb i Nice i tiden 1.43.82 og slog legenden Sebastian Coes U23-rekord.

Og 14 dage senere kvalificerede han sig så til Tokyo med en andenplads ved de britiske mesterskaber i endnu en tid, der gør ham til olympisk medaljehåb.

Hans agent, Stephen Haas, siger til avisen, at det er for tidligt at kalde prøven for en ’positiv test’, men han ønsker ikke at sige mere end det.

Også amerikansk atletik er ramt af en sag om forbudte euforiserende stoffer. Sha’Carri Richardson er således blevet afsløret med marijuana i kroppen under de nationale udtagelsesmesterskaber. Hun er blevet udelukket i en måned og misser dermed OL.

Det samme risikerer altså Oliver Dustin.