49'er taber terræn: Kan stadig selv bestemme medaljens farve

Jonas Warrer og Jakob Precht kan stadig øjne medaljer ved OL i Tokyo, men den danske duo mistede en smule terræn i topstriden fredag.

Her endte den danske 49'er-båd som nummer 6, 4 og 15 i dagens tre indledende sejladser - nummer 7, 8 og 9 ud af 12.

Danskerne startede dagen på en tredjeplads og ligger nu nummer fire samlet, men det er meget tæt i toppen, og intet er afgjort.

Warrer og Precht har fem point op til Storbritannien og New Zealand og fire point op til Spanien på tredjepladsen.

Og danskerne har stadig troen på, at det kan blive til metal af den ædleste karat, understreger Jonas Warrer.

- Vi kan selv gå ud og bestemme, ikke bare om vi skal have medalje, men også hvilken farve den skal have. Det er jo fedt at stå i den situation.

- Vi er oppe imod dygtige sejlere, og nu fører de regerende olympiske mestre (New Zealand, red.), så vi skal virkelig være skarpe og ramme dagen, men vi har slået dem alle, så det kan vi gøre igen, lyder det fra Warrer.

Duoen var generelt tilfreds med fredagens præstation, men 15.-pladsen i den sidste sejlads nagede, fortæller Jakob Precht.

- Vi sejlede godt, men sluttede af med en dårlig sejlads, og det gør altid ondt. I en beslutningsorienteret sport som vores er der mange hvis’er undervejs, og det er der ikke mindst, når man har haft en dårlig sejlads.

- Vi fik en dårlig start på grund af en situation med nogle østrigere, og så var vi lidt på bagkant derefter. Med forholdene er det vigtigt at ligge forrest fra start og øge derfra, når man ligger i midten, er det svært.

Sammenfatningen på dagen er dog positiv.

- Vi skal holde fast i, at vi havde en fin serie, og stadig ligger med, hvor det er sjovt, siger Precht.

Tidligt lørdag morgen bliver de sidste tre indledende sejladser afviklet.

Derefter går de ti bedste både videre til én medaljesejlads mandag, hvor pointene tæller dobbelt.