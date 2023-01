Advarer mod smuthul til Putin

Et tidligere IOC-medlem advarer kraftigt mod at give Vladimir Putin og Rusland en chance for at være med ved OL i Paris næste år under de nuværende omstændigheder

Der er stadig 560 dage, til OL åbnes i Paris, men IOC-toppen bryder i øjeblikket hovederne med at finde en løsning på det åbenlyse problem.

Skal russere og belarusere have en invitation til festen trods invasionen i Ukraine? Og skal det i så fald være under neutralt flag?

Beslutningen trænger sig på, fordi kvalifikationen er på nippet til at starte, men hvis man spørger det tidligere IOC-medlem Gerhard Heiberg, så skal kollegerne undgå at give Putin og Rusland så meget som en lillefinger.

- Det er alt for tidligt at udtænke en plan for acceptable betingelser for inklusion af russiske atleter, siger nordmanden ifølge Inside The Games og advarer Asiens olympiske råd (Olympic Council of Asia, red.) mod at undersøge mulige 'smuthuller' for Putins atleter.

Han forudser at flere af Ukraines naboer i så fald kan finde på at boykotte legene.

Gerhard Heiberg advarer mod russiske smuthuller. Foto: TERJE PEDERSEN/Ritzau Scanpix

Besat af sportslig triumf

Ifølge Heiberg er der brug for langt mere information om Putin og hans militære ledere. Han mener endda, at risikoen for et russerløst OL kan få Putin til at slække på angrebslysten i Ukraine.

- Putin er besat af sportslig triumf, så Ruslands udelukkelse fra Paris kan tvinge hans hånd til at afslutte en voldsom terrorisme, siger 83-årige Gerhard Heiberg, der var IOC-medlem fra 1994-2017 og i dag er æresmedlem.

Ordene har naturligvis vakt vrede i Rusland, men også opsigt, fordi Gerhard Heiberg i sin tid som IOC-medlem gjorde meget ud af at skille sport og politik ad.

Har mødt hinanden flere gange

Gerhard Heiberg mødte Vladimir Putin flere gange efter deres første møde under vinter-OL i Lillehammer i 1994, som Heiberg var hjernen bag.

Han havde desuden en ledende post i IOC i 2007, da Rusland blev tildelt 2014-udgaven af vinter-OL.

Han har tidligere omtalt Putin som både 'hyggelig, interessant og lyttende', men har dog siden invasionen af Ukraine sagt, at Putin har ændret karakter.

Russiske atleter var med ved vinter-OL i Beijing i februar. Invasionen i Ukraine startede fire dage senere.

