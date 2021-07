Æv! Cathrine Dufour missede igen medaljen

Det blev heller ikke onsdag aften, Cathrine Dufour og Bohemian ramte medaljerne i Tokyo. Ekvipagen må efter en flot indsats på en god dansk aften flyve hjem med endnu en fjerdeplads fra den individuelle konkurrrence oven på fjerdepladsen i holdkonkurrencen aftenen inden.

Cathrine Dufour gik all in med den højst mulige sværhedsgrad, og præstationen blev belønnet med relativt voldsomme klapsalver og stående ovationer fra en ene tribune, der er sporadisk befolket med tilskuere på Equestrian Park i Tokyo under dette ellers menneskeforladte OL.

Hvad bedre er: Dommerne voterede og belønnede Dufour og Bohemian med monster-karakteren 87.507 og sendte selvsagt ekvipagen helt til tops med et solidt forspring ned til en amerikanske konkurrent, da medaljerne i OL Grand Prix Freestyle skulle fordeles onsdag aften lokal tid.

Cathrine Dufour præsterede stort - men måtte nøjes med fjerdepladsen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Men, men, men… Eftersom danskeren startede først af seks i den sidste gruppe, lurede de skarpeste fem konkurrenter logisk nok på at flå Danmark ned af resultattavlen, der ellers på det tidspunkt så fantastisk ud.

Dufour som etter og Carina Cassøe Krüth på tredjepladsen!

Et billede man naturligvis skulle skynde sig at tage, mens tavlen stadig meldte det glade budskab…

Cathrine Dufour havde valgt et musikalsk program med tykke aftryk fra Les Miserables, og man må bare på en smuk, lun og faneblafrende aften med udsigt til Tokyos skyline konstatere - fuldstændig nøgternt og objektivt (!) – at musik og præstation sad lige i skabet.

Så skulle dét være slået fast, og det mente folket også.

Desuden bringer det heller ikke nødvendigvis uheld at starte som nummer 13.

Men mod overmagten kæmper selv de dygtige forgæves, og det må tørt konstateres, at tyske Jessica von Bredow-Werndl satte skruetvingerne på medaljedrømmene allerede i næste præstation på banen med en score på hele 91.732 pct.

Landsmanden Isabell Werth og Bella Rose 2 scorede som tredjesidste ekvipage 89.657, og så skulle der nærmest indtræffe mirakler – eller tragedier – hvis ikke britiske Charlotte Dujardin eller tyske Dorothea Schneider ville skubbe Cathrine Dufour væk fra skamlen.

Klokken 20.47 var det slut. Charlotte Dujardin klappede lykkelig ’Gio’ – åbenlyst tilfreds – og med 88.543 pct. nappede hun den foreløbige tredjeplads. Dufour endte nok engang som firer.

Nanna Skodborg Merrald og Zack havde åbnet ballet for de danske deltagere og dansende heste og gjorde det godt med en score på 80.893 pct.

Carina Cassøe Krüth leverede i næste afdeling på seks ekvipager en endnu flottere præstation med Heiline’s Danceira, og den dynamiske danske duo blev simpelt hen klappet af banen af de få – men meget begejstrede – tilskuere i området ud mod staldene.

Der var vild jubel, kram og klasken hænder i den danske delegations-fold, og der blev såmænd også vrinsket ude fra staldene. Præstationen blev belønnet efter fortjeneste med 83.329 pct., og det var måske meget sigende, at ’Time of my life’ fyldte en pæn sjat af det musikalske akkompagnement under præstationen, der var alt andet end dirty dancing.

Carina Cassøe Krüths performance var så stærk, at hest og rytter holdt andenpladsen af 12, inden de sidste seks indtog den japanske manege.

Så det blev en genudsendelse af tirsdag aften. En fin optræden på Equestrian Park i den japanske hovedstad, et godkendt OL – men drømmen om medalje(r) forblev en drøm.

Heldigvis er der så noget at arbejde op, hen og frem imod!