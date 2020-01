Alvorlig OL-alarm: Fund af giftigt materiale

Sommerens OL nærmer sig med hastige skridt, og i Tokyo er man i fuld gang med de sidste forberedelser, inden verdens øjne hviler på den japanske hovedstad.

Men i Tokyo Tatsumi International Swimming Center får man ekstra sved på panden, inden det går løs, og årsagen er ganske alvorlig.

Der er nemlig fundet farlige asbestmineraler i svømmecenteret, hvor der skal spilles vandpolo til sommer.

Derfor har det lokale bydistrikt mandag udsendt en udtalelse om, at man nu vil tage 'pressende skridt' for at løse situationen - uden dog at oplyse specifikt hvilke handlinger, der skal foretages.

Det skriver russiske rt.com.

Asbesten blev fundet i det brandsikre materiale, der dækker svømmecentrets tag, og det blev allerede opdaget under en inspektion i 2017, men dengang besluttede man ikke at gøre noget ved problemet med den begrundelse, at den lille mængde af det tilstedeværende mineral ikke ville være tilgængeligt for besøgende.

Nu har arrangørerne dog lovet at løse problemet, fordi det står i de japanske byggebranche-forordninger, at asbest skal fjernes eller afdækkes, skriver rt.com.

Varmebestandige asbestmineraler er bl.a. blevet brugt til isolering, bilfremstilling samt lofter og gulvfliser.

De betragtes som nogle af de mest farlige mineraler med potentiale til at forårsage alvorlige lungesygdomme, inklusive kræft, hvis de indåndes i lang tid.

