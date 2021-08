Amalie Dideriksen missede medalje i drama

Det blev ikke til medalje for Amalie Dideriksen, da hun søndag morgen dansk tid var sidste dansker i aktion ved OL i Tokyo.

Amalie Dideriksen lå ellers til bronze, men måtte til sidste nøjes med en fjerdeplads i banecykel-disciplinen omnium. En skuffelse for sølvvinderen fra i fredags.

- Jeg er glad for min måde at køre løbet på, men selvfølgelig lidt skuffet over en fjerdeplads.

- Jeg tror ikke, der er så meget, jeg kunne have gjort anderledes. Jeg er rigtig tilfreds med min præstation, men ærgerligt at det ikke var til medalje, lød det fra Amalie Dideriksen.

Med fjerdepladsen forbedrede akkurat Amalie Dideriksen sin femteplads fra Rio efter et løb, der startede så dramatisk, som det overhovedet kunne.

Amalie Dideriksen ærgrede sig over fjerdepladsen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Første disciplin af de fire, som omnium består af, blev således skæmmet af et alvorligt styrt.

Positionskampen mod slutningen af de 30 omgange i scratch endte med et gigantisk styrt, som involverede ti ryttere og efterlod velodromen i kaos.

Flere officials blev ramt fra positioner på selve banen, og en måtte bæres væk på en båre. Samtlige ryttere var dog i stand til selv at komme fra banen.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Foto: Tariq Mikkel Khan

Foto: Tariq Mikkel Khan

En af outsiderne

Danske Amalie Dideriksen var på forhånd en af outsiderne til medaljer. Hun undgik heldigvis styrtet, men fik som alle andre spoleret den afgørende spurt og måtte nøjes med en ottendeplads og 26 point til det samlede regnskab.

I det efterfølgende tempoløb lykkedes det Amalie Dideriksen at skrabe en enkelt point ind på sjettepladsen, mens det blev til en tredjeplads i udskilninsløbet. Danskeren var dermed på en samlet fjerdeplads inden det altafgørende pointløb, hvor hun brillerede i Rio for fem år siden.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Med 57 omgange tilbage satte Amalie Dideriksen soloangrebet ind og slog et stærkt hul.

Desværre ikke nok til at tage den livsvigtige omgang på feltet, som giver 20 point, men tilstrækkeligt til at samle point ind til en tredjeplads med 40 omgange tilbage.

Den holdt indtil næstsidste spurt, hvor hollandske Kirsten Wild gik forbi og overtog bronzepladsen. Sidste spurt giver dobbelt point, men Amalie Dideriksen havde slet ikke kræfter til at spurte med, og derfor måtte hun tage til takke med en fjerdeplads.

Amalie Dideriksen vandt sølv i parløbet fredag sammen med Julie Leth. Hun var den sidste dansker i aktion ved de olympiske lege i Tokyo.