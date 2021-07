Anne-Marie Rindom sejler sig ned på tredjepladsen

FAKTA: Sådan kom Danmarks OL-medalje i hus

Mandag kom den første danske OL-medalje i hus ved legene i Tokyo.

Tredje gang blev lykkens gang for skeetskytten Jesper Hansen, der i Tokyo deltager i sit tredje OL. Danskeren vandt sølv.

Her er et overblik over de danske medaljer ved legene i Tokyo:

* Guld

Ingen.

* Sølv

Skeetskydning: Jesper Hansen

Danskeren rejste sig fornemt efter en halvskidt start på OL. Danskeren fik akkurat klemt sig med i den olympiske finale på sjette og sidste mandat. Og i finalen leverede han fornemt og vandt sølv efter amerikaneren Vincent Hancock, der var helt suveræn med 59 træffere ud af 60 mulige i finalen.

* Bronze

Ingen.

Kilder: Ritzau, DIF.