Antonsen vinder suverænt

Anders Antonsen lægger stensikkert fra land ved OL i Tokyo.

Den danske badmintonspiller slog søndag eftermiddag dansk tid Tien Minh Nguyen fra Vietnam i to sæt med cifrene 21-13, 21-13.

Dermed følger han i hælene på de to øvrige danske singler ved OL, Viktor Axelsen og Mia Blichfeldt, der også begge vandt deres første kampe ved OL i sikker stil.

Der var stor niveauforskel på 24-årige Antonsen og den 14 år ældre vietnameser.

Antonsen kom bagud 0-1 i første sæt, men derfra så han sig ikke tilbage.

I andet sæt fik vietnameseren heller ikke et ben til jorden, og uden at bruge for mange kræfter tog danskeren et godt skridt mod at gå videre fra gruppespillet.

