Atlet truer med OL-boykot

Den australske basketballspiller Liz Cambage antyder på sociale medier, at hun ikke vil deltage til de kommende Olympiske Lege i Tokyo, på grund af at den australske olympiske komités reklamekampagne inden OL kun indeholder hvide atleter.

Det skriver foxsports.com.au.

'Hvis jeg har sagt det en gang, har jeg sagt det en million gange. Hvordan skal jeg repræsentere et, der ikke engang repræsenterer mig' har Liz Cambage skrevet i en story på sin Instagram og tilføjet hashtagget #whitewashedaustralia.

Det er to billeder taget i reklame for komiteéens sponsor Jockey, der har fået den 29-årige basketballspiller til at reagere. På billederne ser man flere af Australiens atleter, der skal deltage i de kommende Olympiske- og Paralympiske lege. Alle atleterne på billedet er lyshudede.

I et andet opslag på sin Instagram-story uddyber Liz Cambage sin kritik.

'I gør virkelig alt for at fjerne POC's (people of colour, red.) fra fronten', hvor hun også henvender sig til den australske komité og truer med ikke at ville deltage i de kommende lege.

'Indtil jeg ser jer gøre mere, så sidder jeg den her ude'.

Den australske olympiske komité har efterfølgende været ude at undskylde.

'Atleterne, der blev gjort tilgængelige for Jockey, kunne og skulle have reflekteret bedre over diversiteten blandt atleterne, der repræsenterer Australien til e olympiske lege,' lyder det fra komitéen.

Liz Cambage spiller normalt til dagligt i den amerikanske liga WNBA, men hun har på grund af corona valgt at spille i den hjemlige australske række.