Atleter fra OL-værtsland skal ikke have kinesisk vaccine

Atleterne ved sommerens OL i Tokyo får på forhånd tilbudt en kinesisk vaccine mod coronavirus, men den er ikke relevant for japanerne selv.

Det vurderer Japans OL-minister, Tamayo Marukawa.

Torsdag afslørede præsidenten for Den Internationale Olympiske Komité (IOC), Thomas Bach, at Den Kinesiske Olympiske Komité vil gøre vacciner tilgængelige for deltagerne ved de olympiske lege både til sommer i Tokyo og til vinter-OL i Beijing i 2022.

Men ifølge Tamayo Marukawa er det nok kun relevant for de lande, der har godkendt vacciner fra Kina.

- Mig bekendt har ingen kinesiske selskaber anmodet om at få godkendt en kinesisk vaccine i vores land, siger hun.

- Vi tager mange forholdsregler i forhold til at begrænse smitte, heriblandt hvordan vi håndterer aktiviteterne, og vi tester, så folk kan føle sig trygge ved at deltage i OL, selv om de ikke er vaccineret.

- Vi arbejder fortsat ud fra den forventning, at folk ikke er vaccineret, siger OL-ministeren.

Et af Thomas Bachs hovedbudskaber torsdag var ellers, at mange lande er gået i gang med at vaccinere deres atleter. IOC håber, at så mange som muligt ankommer vaccineret, lød det fra præsidenten.

Det bliver dog ikke et krav for at deltage.

I Danmark er man skeptisk over for at gøre brug af den kinesiske vaccine. Danmarks Idrætsforbund ser helst, at danskerne bliver vaccineret som en del af det danske vaccinationsprogram.

Åbningsceremonien ved OL finder sted 23. juli, mens sportsbegivenheden slutter 8. august.