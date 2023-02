Balladen fortsætter: Regeringer bestemmer ikke

Adskillige lande har de seneste dage og uger lagt pres på Den Internationale Olympiske Komité (IOC) for at få russere og belarusere udelukket fra OL.

Flere regeringer er også kommet på banen med opfordringen, men det er ikke deres bord, mener IOC-præsident Thomas Bach.

- Det er ikke op til regeringer at bestemme, hvem der kan deltage i hvilke sportsbegivenheder, for det ville blive enden på internationale sportskonkurrencer og på VM og OL, som vi kender det, siger han ifølge AFP.

Danmarks kulturminister, Jakob Engel-Schmidt (M), har understreget, at den officielle danske holdning er, at atleter fra de to nationer ikke bør deltage.

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) skal ifølge Thomas Bach ikke blande sig i OL-deltagelsen. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Han deltog fredag på et onlinemøde med Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, som opfordrede en lang række lande til at kræve de to nationers udøvere udelukket.

Efterfølgende sagde Litauens sportsminister, Jurgita Siugzdiniene, at der blandt 35 lande er enighed om, at de to nationers udøvere skal udelukkes som følge af invasionen af Ukraine.

En udmelding, som den russiske sportsminister, Oleg Matytsin, ifølge Tass kaldte 'uacceptabel'.