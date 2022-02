Begivenheder udskudt

Kraftigt snevejr har søndag sat en stopper for den anden træningsrunde i kvindernes styrtløb ved vinter-OL i Beijing.

Det oplyser Det Internationale Skiforbund (FIS).

Træningen skulle ellers være begyndt klokken 11.00 lokal tid i Yanqing nord for Beijing, men det kunne ikke lade sig gøre på grund af de store mængder sne.

- På grund af snevejret har juryen sammen med arrangørerne besluttet at aflyse dagens styrtløbstræning, oplyser FIS i en udtalelse på beskedtjenesten Telegram.

De kvindelige styrtløbere har endnu en træning mandag. Selve konkurrencen skal afvikles tirsdag.

Forbundet oplyser, at mændenes storslalom søndag stadig vil blive afviklet som planlagt. Men på grund af snevejret vil startintervallerne for den første gruppe af skiløbere blive sænket fra to minutter til et minut og 45 sekunder.

Søndagens snevejr har også fået konsekvenser for starten på kvindernes kvalifikation i slopestyle.

Den blev således først udsat med to timer, inden den blev helt aflyst og skubbet til mandag.

Det betyder samtidig, at mandagens finale i slopestyle bliver rykket til tirsdag.

I alt 27 skiløbere skal efter planen deltage i kvalifikationen på Genting Snow Park i Zhangjiakou. Blandt andet hjemmebanefavoritten Eileen Gu, der tirsdag vandt guld i kvindernes freestyle big air.

Selv om det umiddelbart kan lyde mærkeligt at aflyse skikonkurrencer på grund af snevejr, så er der mening med galskaben.

Flere af begivenhederne ved vinter-OL kræver nemlig, at atleterne kan konkurrere på et jævnt og forudsigeligt underlag, så de ikke kommer til skade.

Det kan dog være svært at levere for arrangørerne, hvis det sner kraftigt, da dette gør det svært at præparere pisterne.

Ud over snevejr må atleterne også kæmpe med isnende temperaturer ved vinter-OL. I Zhangjiakou er temperaturen søndag faldet til minus 15 grader.