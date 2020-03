Bekymret for OL i 2021

Det ligger fast, at OL i Tokyo skal afvikles i 2021, men det præcise tidspunkt er ikke fastlagt. Blot at det senest bliver om sommeren.

I Dansk Håndbold Forbund (DHF) er man spændt på de nye datoer, da et OL eksempelvis i foråret vil passe dårligt ind i håndboldkalenderen.

- Vores største bekymring er tidspunktet for afviklingen af OL, da der er åbnet for, at det kan blive fra januar og indtil sommeren. For os vil det være bekymrende, hvis det ikke bliver om sommeren, siger sportschef Morten Henriksen.

Han frygter, at OL skal komme i karambolage med de nationale ligaer.

- Hvis vi antager, at OL skal afvikles i marts eller april, hvor der er fuld gang i ligaerne, kan jeg blive bekymret for, hvordan man tager det i ligaerne.

- Vi har også VM i januar, og det vil heller ikke være helt fantastisk, hvis det skal afvikles for tæt på det, siger Morten Henriksen.

Da tidspunktet fylder meget, glæder han sig til afklaring.

- Vi ved, at håndboldsporten i olympisk regi ikke er særlig stor, så der er nok andre ting, der bliver taget mere hensyn til, kunne jeg forestille mig uden at vide noget om det, siger sportschefen.

Sportschef Morten Henriksen håber, at OL bliver afviklet i sommeren 2021. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Danmark kvalificerede sig til OL ved at vinde VM i 2019. Der skal afvikles et nyt VM i januar 2021, men Henriksen frygter ikke, at der kan ændres på Danmarks VM-billet, selv om der skal kåres en verdensmester mere før OL.

- Jeg kan ikke i min vildeste fantasi forestille mig, at man pludselig laver om på det. Da vi spillede VM, stod der i alle papirer, at der var en kvalifikationsplads til OL, så jeg tænker, at det stadig er gældende, siger Henriksen.

DHF har ikke rettet henvendelse til Det Internationale Håndboldforbund (IHF) omkring dette.

- Vi har ikke opsøgt IHF, da vi ikke er bekymrede, men vi kommer da til at gøre det på et tidspunkt. Vi ved, at de lige nu ligger underdrejede på grund af det ene og det andet, så derfor har vi ikke villet belemre dem.

