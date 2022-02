Benet vendte den forkerte vej

Nogle skader er så grimme, at de også gør ondt på dem, der ser på.

Det var tilfældet, da amerikanske Nina O'Brien mistede balancen og 15 minutter senere forlod kvindernes vinter-OL i storslalom på en båre.

Styrtet indtræf, da hun skulle forbi den sidste portpassage. Men i stedet for en glidende bevægelse udenom den lille markering, strøg hun i høj fart direkte ind i den.

Derefter trillede hun nedad af pisten, indtil hun lå bomstille i målområdet og skreg højlydt i rene smerter.

Den medicinske stab slap alt, hvad de havde i hænderne og skyndte sig ind til den stakkels amerikaner for at give hende behandling på stedet. Til sidst blev hun eskorteret væk på en båre.

Billederne afslørede efterfølgende, at hendes venstre knæ vendte den helt gale vej som følge af styrtet.

Artiklen fortsætter under billederne..

Her kolliderer Nina O'Brien med porten. Foto: Denis Balibouse/Ritzau Scanpix

Med et knæ, der vender den gale vej, trillede hun nedad pisten. Foto: Wolfgang Rattay/Ritzau Scanpix

Den medicinske stab var hurtigt over hende. Foto: CHRISTIAN HARTMANN/Ritzau Scanpix

Nina O'Brien forlader pisten på en båre. Foto: Joe Klamar/Ritzau Scanpix.

Konkurrent efterladt forfærdet

Nina O'Briens konkurrent på skiene Thea Stjernesund fra Norge var vidne til ulykken og var meget berørt af episoden.

- Man får kuldegysninger, fordi det er skræmmende og ubehageligt at se på og samtidig ikke vide, hvad skadens omfang er. Man ved og kunne høre, at hun var i store smerter. Jeg råbte bare på engelsk: 'Få nogen til at give hende smertestillende medicin', fortalte Stjernesund til norsk TV 2.

Det var svenske Sara Hector, der vandt guldet foran italienske Federica Brignone, mens Lara Gut-Behrami fra Schweiz fik bronze.

Amerikanske Mikaela Shiffrin missede muligheden for at tage sin tredje olympiske guldmedalje i disciplinen. Hun sluttede som nummer syv.