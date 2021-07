Beskyldt for racisme: - Jeg er ked af det

Den tyske sportsdirektør Patrick Moster beskyldes for racisme efter en tvivlsom vending om to nordafrikanske ryttere

Den tyske sportsdirektør Patrick Moster er kommet i problemer efter mændenes enkeltstart, hvor han var træner for det tyske cykellandshold.

Moster er nemlig blevet beskyldt for racisme, efter han på tv blev vist i gang med at opmuntre den tyske rytter Nikias Arndt ude på ruten.

I klippet kan man høre Moster råbe til Nikias Arndt, at han skulle 'Hol die Kameltreiber', oversat til dansk 'fang kamelrytterne', om de to ryttere fra Eritrea og Algeriet, der lå foran tyske Arndt.

Det udtryk mødte hurtigt kritik på de sociale medier, hvor flere langede ud efter Patrick Mosters ordvalg.

- I kampens hede og med al det pres, der er her, brugte jeg nogle forkerte ord. Jeg er ked af det, og jeg undskylder. Det var ikke min mening at vise disrespekt, sagde Patrick Moster efter enkeltstarten ifølge Die Welt.

- Jeg har mange nordafrikanske venner, som jeg sagde, jeg er så ked af det.

Den tyske cykeltræner Patrick Moster er kommet i problemer, efter han kaldte to nordafrikanske cykelryttere for 'kamelryttere'. Foto: Patrick Seeger/Ritzau Scanpix

Vil blive kaldt til samtale

Præsidenten for Tysklands Olympiske Komité, Alfons Hörmann, fortæller ifølge Die Welt, at det tyske hold står for de olympiske værdier som fair play og tolerance, og han vil tage fat i Patrick Moster efter dagens hændelse.

- Det er vigtigt, at Patrick undskyldte med det samme efter konkurrence. Vi vil have personlig samtale med ham i dag og håndtere situationen, lyder det fra præsidenten.

Også Nikias Arndt har været ude på Twitter og tage afstand fra episoden.

'Jeg er forfærdet over hændelsen ved dagens olympiske tidskørsel og vil gerne distancere mig fra sportsdirektørens udsagn! Sådanne ord kan ikke accepteres', skriver Arndt på i et opslag på Twitter.

Tirsdagens enkeltstart blev vundet af slovenske Primos Roglic, der tog guldet med en dominerede præstation foran sølvvinder hollandske Tom Dumoulin. Rohan Dennis fra Australien vandt bronze.