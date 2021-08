Biles melder sig klar til OL-finale efter fire afbud

Den amerikanske gymnastikstjerne Simone Biles har meldt sig frisk og stiller tirsdag op i bomkonkurrencen ved OL.

Det oplyser Det Amerikanske Gymnastikforbund, USA Gymnastics, på Twitter.

- Vi er så glade for at kunne bekræfte, at vi i morgen stiller op med to amerikanske deltagere i finalen i bomkonkurrencen - Suni Lee og Simone Biles!! Vi kan ikke vente med at se jer begge i aktion, skriver USA Gymnastics på det sociale medie.

Meldingen kommer, efter at Simone Biles ellers har droppet fire olympiske konkurrencer af mentale årsager.

Bomkonkurrencen begynder tirsdag klokken 10.50 dansk tid.

Biles' OL-nedtur begyndte, da hun deltog i holdkonkurrencen tirsdag i sidste uge.

Hun leverede en efter egne standarder dårlig præstation i den første disciplin i holdkonkurrencen, spring over hest. Derefter udgik hun. Amerikanerne endte med at tage sølv i konkurrencen.

Efterfølgende meldte hun afbud til de individuelle finaler i mangekamp, spring over hest, forskudt barre og øvelser på gulv.

Op til OL har Simone Biles fortalt, at hun har følt et stort pres på sine skuldre. Det skyldes de store forventninger, som gymnastikfans verden over har til sportens største stjerne.

Simone Biles var en af de helt store attraktioner ved OL i 2016, da hun vandt fire guldmedaljer og en bronzemedalje.

Forud for OL i Tokyo var hun spået til at øge den medaljehøst markant, men hun får altså højst to medaljer med hjem fra Japan. Den ene er sikret med sølvet i holdkonkurrencen, og tirsdag jagter hun altså metal i bomkonkurrencen.