Bitre briter efter kaos-løb: - Smid dem ud!

Det helt store pibe-show er kørt i stilling i de britiske medier, efter Danmark overvandt Storbritannien i et højdramatisk 4000 meter holdforfølgelsesløb i banecykling ved OL i Tokyo.

Frederik Rodenberg bragede ind i britiske Charlie Tanfield, hvilket naturligvis skabte vildt kaos, da briterne formåede at fuldføre, mens danskerne stoppede med at køre efter styrtet.

Afgørelsen blev, at Danmark altså havde indhentet briterne, og dermed er de klar til finalen.

Den afgørelse behager dog ikke de britiske medier, der pludselig kan kende tydelig forskel på 'cheat' og 'streetwise'...

The Sun skriver blandt andet, at danskeren pløjede direkte ind i Tanfield uden overhovedet at se, hvor han kørte henne på banen.

Daily Mail forsøger at piske en stemning op ved at skrive, at 'rasende fans forlanger Danmark smidt ud'.

Avisen skriver ikke mere konkret, hvor den massive fanstøtte kommer fra ...

Daily Mail får også fortalt, at Danmark tidligere under OL har 'snydt' med både dragt og tape ...

Og at briterne fortsat satser på en diskvalifikation af det danske hold.

- Om jeg synes, de skal diskvalificeres? Jeg synes ikke, der er andre muligheder. Reglerne er klare. De siger, at du ikke kan påføre noget på huden, og det gjorde de, siger briternes performance-direktør, Stephen Park til Daily Mail.

De britiske medier er i øvrigt ganske fortørnede over, at Frederik Rodenberg i frustration råbte 'fuck dem'.

Ikke særlig kønt, men i det mindste kan man ikke beskylde Charlie Tanfield for at 'dive'.