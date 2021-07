Bizar coronaregel: Må kun spise i ti minutter

Et australsk hold der har rejst til Tokyo for at deltage i OL, har indført en helt speciel regel i den olympiske spisesal

Det australske kvindehold i vandpolo har indført en helt speciel regel i den olympiske spisesal, for at beskytte sig mod corona.

Kun 20-årige Tilly Kearns der er på det australske vandpolohold, har delt rutinen i spisesalen med sine 224 tusind følgere på TikTok.

I spisesalen er der en lang række forholdsregler, for at holde atleterne og stabene sikre og raske fra corona. Alting bliver afsprittet, alle skal have maske og handsker på, og der er endda også sat plexiglas i mellem alle pladser, så alle sidder i sin egen bås og spiser.

- Det gør samtaler over maden ret svært, fordi det er svært at høre igennem dem, men det giver os sikkerhed, siger Tilly Kearns i videoen, om plexiglas båsene.

De her regler og tiltag er ens for alle atleter der spiser i den olympiske spisesal, men det australske vandpolo hold har altså endnu en streng regel for at holde coronaen på afstand.

Joachim B. Olsen giver hver dag under OL sine anbefalinger til, hvilken del af det olympiske program, man skal rette sin opmærksomhed mod.

Tilly Kearns fortæller i videoen, at holdet har taget en beslutning om, at når de sætter sig ned, og tager masken af for at spise, har de kun ti minutter at spise i, så der er nok ikke meget tid til samtaler over maden alligevel.

Det er en regel der er specifikt for det australske kvinde vandpolo hold, og det er for at minimere deres eksponering til virussen.