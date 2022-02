Bizar Valentinsdag: I kamp mod kæresten

Hvad har du planlagt på Valentinsdag?

Måske en romantisk middag eller en æske chokolade og blomster til din udkårne?

For det forlovede par Madison Hubbell og Adrian Diaz blev det en anderledes Valentinsdag, da de skulle dyste i den frie dans i isdansdisciplinen til Vinter-OL i Beijing.

I krig og kærlighed

Tre år efter Diaz gik på knæ foran Hubbell på en klippe med udsigt over den romantiske havn i Barcelona, var kærligheden for en stund lagt på hylden.

Op til konkurrencen lå Madison Hubbell med sin partner igennem flere år, Zachary Donohue, godt til i kampen om medaljer, mens Adrian Diaz med sin partner Olivia Smart havde lang vej til at stå på podiet. Det vidste Diaz også op til konkurrencen.

- Det har aldrig været en tæt kamp, sagde han til Europsport.

Adrian Diaz og partneren Olivia Smart. Foto: Susana Vera/Ritzau Scanpix

Og det blev heller ikke den tætte duel, de kunne have frygtet. Parret Hubbell og Donohue, der også tidligere har datet, men nu blot er venner, vandt bronze med ni point op til vinderne, og Diaz og Smart endte på en ottendeplads.

De firedobbelte verdensmestre, Gabriella Papadakis og Guillaume Cizeron, fra Frankrig tog guldmedaljen, da de slog verdensrekorden med en samlet score på 226,98.

Tid til støtte

Selvom fokus var på konkurrencen og kampen om at stå øverst på skamlen, var der alligevel tid til, at Adrian Diaz kunne heppe på sin forlovede.

Madison Hubbell skulle nemlig også hjælpe USA med at vinde holdkonkurrencen for kvinder 7. februar, og her kunne hun se sin forlovede følge hende fra tilskuerrækkerne.

- Det var især specielt at have min forlovede på lægterne. Normalt er vi så fokuserede på vores konkurrencer, at vi ikke får set hinanden. Så jeg var virkelig glad for, at han kunne være her.

Den danskfødte kunstskøjteløber Nikolaj Sørensen deltog også i konkurrence med sin canadiske partner Laurence Fournier Beandry.

Under canadisk flag blev det til en niendeplads for parret med en samlet score på 192,35.