Bizart dansk guld-scenarie i spil

Anne-Marie Rindom stormer mod guldet i sin laserjolle.

Den danske verdensmester kan fredag formiddag dansk tid, om alt går vel, stå i en situation, hvor hun er matematisk sikker på OL-triumfen.

Men den 30-årige sejler kan ikke tillade sig at fejre det på nogen måde. For det kan stadig gå galt.

Lige nu har det danske medaljehåb et hul på hele 21 point ned til nærmeste konkurrent, finske Tuula Tenkanen, og hun kan maksimalt sætte 20 til i søndagens medaljesejlads, der afslutter disciplinen.

Men gulddrømmen kan alligevel fortsat synke til bunds i søndagens afsluttende konkurrence, selv om den formstærke verdensmester fastholder sit nuværende forspring i kølvandet på konkurrencens 9. og 10. sejlads.

Men det kræver et usandsynligt uheld eller en sammensmeltning af rang, som kan føre til diskvalifikation.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Carlos Barria/Reuters

- Hun kan godt blive smidt ud af stævnet, hvis hun ikke møder op eller laver et eller andet vanvittigt, siger Thomas Jacobsen, der er sportschef i Dansk Sejlunion.

Han gør status ved havneområdet i Enroshima forud for fredagens sejladser og fremhæver et et eksempel for ti år siden, hvor en af de mest succesfulde OL-sejlere gik amok og blev diskvalificeret ved VM i Perth.

- Der var faktisk engang tilbage i 2011, hvor Ben Ainslie, der var en stor favorit, kom til at springe op i kamerabåden og stak kameramanden en på kassen, fordi han var for på tæt på, siger Jacobsen.

Der hverken kan eller skal drages paralleller mellem Rindom og Ainslie i forhold til den optræden.

Men den bizarre episode fra VM i Australien viser, at intet er sikkert, før det hele er afgjort.

Selv hvis vind, vejr og matematikken er med en ...