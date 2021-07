Bjørn sneg sig ind til OL-kamp

Japan og Australiens kvindehold i softball tog onsdag morgen lokal tid hul på OL-glæderne, da de to lande indledte legenes tætpakkede sportsprogram to dage før den officielle åbningsceremoni i Tokyo.

Det skete med en kamp i Fukushima foran tomme tribuner på grund af coronapandemien.

Men selv om starten på OL i sig selv er en stor begivenhed, så var det noget helt andet, der stjal opmærksomheden inden kampen.

I de tidlige morgentimer forsøgte en behåret tilskuer i form af en bjørn nemlig at snige sig ind på stadion trods de skrappe coronarestriktioner, hvilket satte gang i en vild jagt, så softballkampen kunne afvikles som planlagt.

- En vagt fandt en bjørn inde på Azuma Sports Park i de tidlige morgentimer i går (tirsdag, red.), og vi fik lignende informationer i dag, siger en talsmand for politiet i Fukushima onsdag.

Han tilføjer, at politiet forgæves ledte efter bjørnen i timerne før kampen.

Ifølge lokale medier er der tale om en asiatisk kravebjørn. De kan blive næsten to meter lange og veje op til 200 kilo.

Avisen Sports Hochi skriver, at stort set alle vagter på den olympiske arena brugte det meste af natten på at lede efter dyret.

Her forsøgte de blandt andet at spille høj musik og affyre fyrværkeri i et forsøg på at skræmme bjørnen væk, skriver avisen.

Kravebjørne er et normalt syn over hele Japan, og de sætter jævnligt gang i vilde jagter, når de forvilder sig ind i byer, hvor de før har angrebet og dræbt lokale beboere.

Trods bjørnedramaet lykkedes det uden problemer at afvikle softballkampen, som de japanske værter nemt vandt 8-1.

Det er normalt, at visse begivenheder ved OL går i gang før den officielle åbning, så de kan nå at blive afviklet.

Ud over softball går også kvindernes fodboldturnering i gang onsdag.

Softballkampen i Fukushima blev spillet ikke langt fra stedet for en stor atomkatastrofe, der ramte området efter en tsunami i Japan i 2011.