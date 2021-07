Blichfeldt buldrer videre til OL-møde med verdensmester

Danmarks bedste badmintondamesingle, Mia Blichfeldt, er klar til ottendedelsfinalerne ved OL i Tokyo uden større anstrengelser.

Også den anden og sidste gruppekamp blev en overkommelig opgave for den 24-årige dansker, som drev bulgarske Linda Zetchiri rundt og sejrede med 21-10, 21-3.

Efter den sikre sejr i sin første kamp skulle Blichfeldt bare vinde et enkelt sæt mod den 33-årige bulgarer, der rangerer som nummer 64 i verden, for at komme videre.

Det sæt kom hurtigt og sikkert i hus, men Blichfeldt cruisede videre i andet sæt og demonstrerede sin overlegenhed fra start til slut.

Den 13.-seedede dansker gav på intet tidspunkt sin bulgarske modstander færten af en overraskelse, og hun er dermed klar til ottendedelsfinalen.

Her venter en modstander af et ganske andet format end Zetchiri, hvis største resultat er en EM-bronzemedalje fra 2012.

Ottendedelsfinalen bliver således mod den regerende verdensmester Pusarla Sindhu fra Indien, der ved OL i Rio for fem år siden vandt sølv.

Mia Blichfeldt skal altså ramme sit absolutte topniveau, hvis hun vil gøre sig forhåbninger om en plads i OL-kvartfinalerne.

26-årige Sindhu fører 4-1 i indbyrdes opgør mod danskeren og vandt seneste møde. Dog kan Blichfeldt hente tro fra de to spilleres møde ved Thailand Open tidligt i år. Her vandt danskeren efter et flot comeback i tre sæt.