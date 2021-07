Blume svømmer sig i OL-semifinale: Overvejer at droppe den

Den danske svømmestjerne Pernille Blume er blandt de 16 svømmere, som torsdag skal deltage i OL-semifinalerne i 100 meter fri - hvis hun altså vælger at stille op. Det samme er Signe Bro.

Onsdag svømmede Blume sig videre fra de indledende heats i syvendebedste tid af alle. 52,96 sekunder brugte Blume på at svømme distancen.

- Jeg har aldrig troet, at jeg ville komme under 53 sekunder igen, så det er en kæmpe dealbreaker for mig. På en måde føles det som en ny personlig rekord.

- Jeg har givet mig så meget på den her distance tidligere og tabt min selvtillid og så meget motivation, at det er fantastisk nu at kunne stå her og være så tæt på min personlige rekord, siger Pernille Blume.

Signe Bro og Pernille Blume var i bassinet samtidig i onsdagens indledende heat i 100 meter fri. Begge er med i semifinalen torsdag. Foto: Patrick B. Kraemer/Ritzau Scanpix

Hun ved dog ikke, om hun overhovedet skal svømme semifinalen, da hun i så fald risikerer at bruge kræfter før favoritdisciplinen, 50 meter fri, som begynder med indledende heats fredag. I den disciplin er hendes medaljechance markant større.

- Det er paradoksalt, at det er blevet et problem nu. Jeg skal snakke med mine trænere om, hvad der skal ske. Jeg skal tage en rigtig svær beslutning, og den har jeg næsten ikke lyst til at tænke på lige nu.

- Uanset hvad jeg gør, så må jeg gøre det fuldt ud. Hvad der så end sker, må jeg tage konsekvensen af, siger Pernille Blume.

Signe Bro deltog i samme heat og satte personlig rekord med tiden 53,54 sekunder. Det rakte til en plads som nummer 13 ud af de 51 startende svømmere.

I heatet efter de to danskere satte Emma McKeon olympisk rekord med tiden 52,13 sekunder.

Ved OL i Rio for fem år siden vandt Pernille Blume OL-guld på den halve distance.

Følg Ekstra Bladets OL-livedækning her

OL-atlet verdenskendt som 14-årig: Nu er drømmen endelig opfyldt