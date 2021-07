Blumes erkendelse: - Ændrede mit liv

TOKYO (Ekstra Bladet): I sommeren 2016 rykkede hun ind i Rio de Janeiro som et ungt og relativt ukendt dansk medaljehåb.

Fem år senere er hun landet på japansk jord og tilbage i den olympiske by - denne gang som rutineret stjerne og forsvarende guldvinder.

Det tog blot 24,07 sekunder på bane fire i et brasiliansk bassin at vende totalt op og ned på tilværelsen, så selvfølgelig er det ekstra specielt for den 27-årige danske atlet at vende tilbage til OL-boblen.

Det fortæller hun til Ekstra Bladet og flere øvrige danske medier dagen før legene i Japan officielt indledes.

- Alt, der kommer med OL, og i mit tilfælde kom med min medalje, ændrede jo mit liv. Som jeg har beskrevet, var det både på godt og ondt, fortæller Blume.

- Det var selvfølgelig rigtig godt, men det er klart, at som et privat menneske var det meget overvældende at skulle håndtere alt det her. Det var en meget ny verden, jeg trådte ind i, som jeg ikke var udstyret til at kunne håndtere på en god måde, siger Blume.

Pernille Blume var et relativt ubeksrevet blad i offentligheden, da hun mødte op til OL i 2016. Her ses hun inden berømmelsen for alvor ramte i kølvandet på guldmedaljen. Foto: Gregers Tycho/Ritzau Scanpix

I seneste udgave af DSB-magasinet Ud & Se fortalte den populære atlet, hvordan triumfen i 2016 har gjort hende til en skydeskive på de sociale medier, hvor det er væltet ind med negative og seksuelle beskeder i indbakken.

Hun har lært at tackle berømmelsen, og hun har også en klippe at læne sig opad i skikkelse af kæresten Florent Manaudou, der også er tilstede i Tokyo, hvor han skal forsøge at svømme medaljer hjem til Frankrig.

Og selv om coronaristriktionerne begrænser mulighederne for samvær, får kæresteparret tid til at se hinanden over en kaffe eller en gåtur i OL-byen.

Pernille Blumes kæreste, Florent Manaudou, er også ankommet til Tokyo, hvor han skal repræsentere Frankrig. Foto: Kazuhiro Nogi/Ritzau Scanpix

- Vi ser stadig hinanden. Jeg tror simpelthen, at han og jeg ville være for triste, hvis vi ikke kunne få lov til at opleve det her sammen på en eller anden måde, siger hun.

- Jeg ved, at han tager sine forholdsregler, såvel som jeg tager mine. Vi er vaccinerede, og det giver jo også en form for tryghed, lyder det fra Blume.

Den regerende OL-guidvinder skal - om alt går efter planen - forsøge at forsvare titlen i 50 meter fri søndag 1. august, hvor der svømmes finale.

Pernille Blume har vist, at formen er, hvor den skal være forud for legene i Tokyo. I maj svømmede hun 24,06 på favoritdistancen 50 meter fri. Foto: Peter David Josek/Ritzau Scanpix

Forberedelserne lover godt, eftersom hun i maj svømmede årets fjerdebedste tid ved semifinalen i EM, hvor tiden lød 24,31 sekunder.

- Jeg synes egentlig selv, at jeg svømmer rigtig godt. Jeg har svømmet en af mine hurtigste tider siden 2018 i år, så jeg klager bestemt ikke. Jeg synes helt klart, at jeg er et godt sted, siger Blume.

