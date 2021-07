Bomberfuser: To hattrick, et point

Zambias Barbra Banda har gjort sig selv historisk med hattrick i begge OL-kampe, men det har kun rakt til et point for den tidligere bokser og hendes hold

Barbra Banda er i sine fodboldstøvler trådt ind på den olympiske scene med manér.

Anføreren har nemlig scoret hattrick i begge kampe for Zambia i den olympiske turnering, som landet er med i for første gang.

Desværre har hendes historiske bedrift ikke givet det helt vilde udbytte på pointtavlen, for i første omgang blev det 3-10 mod Holland, og hendes tre mål mod Kina rakte kun til 4-4.

To kampe, hvor modstanderne i øvrigt også skrev historie, for i dem begge var der en firemålsskytte på det andet hold, nemlig hollandske Vivienne Miedema og kinesiske Wang Shuang.

To hattrick har kun givet et point. Og det ærgrer formentlig målskytten. Foto: Kohei Chibahara/Ritzau Scanpix

Det stod ellers ikke skrevet nogen steder, at Barbra Banda, der i dag spiller i den kinesiske liga, skulle blive nogen stor fodboldstjerne, selv om hun allerede tidligt spillede med drengespillere hjemme i

Hun var nemlig som 16-årig forbi boksesporten og nåede fire knock out-sejre i en håndfuld kampe som bantamvægter, før hun igen fandt fuldt fokus for fodbolden.

Vejen til mål har altså ikke været snorlige for den zambiske kvinde, der var sit lands første udlandsprof, da hun rejste til Spanien, og nu fører sit hold til det første OL.

Da hun skiftede til Kina før sæsonen, måtte hun starte med to ugers corona-karantæne, men det forhindrede hende ikke i at score efter bare 23 minutter i sin debutkamp.

- Jeg startede med at spille med drengene, fordi vores akademi ikke havde et pigehold. Jeg var virkelig determineret, har hun fortalt AFP på en telefon fra Kunming.

Babra Banda måtte stikke af hjemmefra for at spille fodbold med drengene. Foto: Kohei Chibahara/Ritzau Scanpix

Hun fortæller, at hun hjemme i den zambiske hovedstad Lusaka løb hjemmefra som lille.

- Jeg skulle finde ud af at få mine støvler med mig, uden at de fandt ud af det, for jeg havde ikke fået lov til at spille fodbold. Så jeg smed dem ud af vinduet og gik ud ad døren, før jeg løb rundt om hjørnet og tog dem med.

I dag er hendes forældre stolte, fortæller hun.

- Fodbold har bragt glæden til vores land, og nu taler alle om kvindefodbold, som ellers ikke er særlig udviklet i Afrika. Det er det nu, lyder det fra dobbelt-hattrick-heltinden.

