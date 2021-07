Bommert: Vist ud på to minutter

En argentinsk fodboldspiller blev udvist i kampen mod Australien efter to gule kort på to minutter. SE VIDEO I ARTIKLEN

Allerede inden OL er officielt skudt i gang, er der i legenes fodboldturnering allerede et stort drama, og en solid kandidat til prisen for dummeste handling har allerede meldt sig på banen.

I torsdagens kamp mellem Australien og Argentina blev den argentinske spiller Francisco Ortega nemlig udvist, efter han fik to advarsler på bare to minutter.

Se det hele ske i videoen ovenover...

Det første gule kort blev givet efter et sammenstød med en af de australske spillere, og da frisparket så skulle sparkes, var Francisco Ortega så aggressiv i sin opdækning, at det gav endnu et gult kort og derved også en udvisning.

De argentinske spillere, og især den udviste selv, var tydeligvis ikke tilfredse med den hurtige udvisning, og lod dommeren mærke det.

Foto: King Hong-ji

Australien drog fordel af udvisningen og tog sejren i kampen 2-0.