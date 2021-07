Brasiliansk fodboldikon scorer for femte OL i træk

Det er næsten 17 år siden, at Marta Vieira da Silva - blot kendt som Marta - lavede sit første mål for Brasilien ved et OL.

Det var ved sommerlegene i Athen. Siden gjorde hun det også i Beijing i 2008, i London i 2012 og på hjemmebane i Rio de Janeiro i 2016.

Onsdag blev hun så den første kvindelige fodboldspiller nogensinde til at score ved fem olympiske lege i træk, da hun bragte Brasilien foran 1-0 mod Kina i fodboldturneringen ved OL i Tokyo, der er begyndt to dage før åbningsceremonien.

Marta var på pletten og sparkede en returbold i mål efter rodet spil i kinesernes felt kort inde i kampen. Senere i opgøret blev det til endnu en scoring for Marta i den brasilianske sejr på 5-0.

Den 35-årige angriber anses for at være den bedste kvindelige fodboldspiller nogensinde. Hun har rekorden for flest mål scoret ved VM-slutrunder med 17. De er blevet lavet i fem forskellige slutrunder.

Marta er seks gange blevet kåret som verdens bedste kvindelige fodboldspiller, inklusive fem år i træk fra 2006 til 2010.

Det var ikke kun Marta, der satte en imponerende rekord i Brasiliens møde med Kina. Det gjorde hendes holdkammerat Miraildes Maciel Mota - kendt som Formiga - også.

Med sin optræden mod kineserne har den 43-årige midtbanespiller nemlig været på banen ved syv olympiske lege i træk som den første kvindelige fodboldspiller nogensinde.

Formiga OL-debuterede ved legene i Atlanta i 1996, hvilket var det første OL med kvindefodbold på programmet.

Brasilien har aldrig vundet OL i kvindefodbold. I 2004 og 2008 nåede sydamerikanerne frem til finalen, men tabte begge gange til USA.

Netop USA var onsdag også i aktion ved OL. De forsvarende verdensmestre mødte Sverige, der ved OL i 2016 sendte amerikanerne ud i kvartfinalen. Inden da havde USA vundet OL tre gange i træk fra 2004 til 2012.

Det blev dog ikke til revanche for amerikanerne. Sverige vandt 3-0.