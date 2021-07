Brutalt dansk OL-exit

En forrygende start og hård fight var lige akkurat ikke nok for herredoublen med Kim Astrup og Anders Skaarup, som må forlade OL's badmintonturnering efter kvartfinalen.

Danskerne var med til at skabe en medrivende kamp, men endte med at tabe i tre sæt med 21-12, 14-21, 19-21 til de tredjeseedede kinesere Li Junhui og Liu Yuchen.

Dermed snublede Astrup og Skaarup lige på tærsklen til medaljekampene og må rejse hjem fra OL uden ædelmetal.

Anders Skaarup og Kim Astrup led et knebent nederlag i OL-kvartfinalen. Foto: Alexander Nemenov/Ritzau Scanpix

Det er der grund til at ærgre sig over, for danskerne ville uden tvivl have set muligheder i semifinalen mod et malaysisk par, der rangerer som nummer ni i verden.

Det er tre pladser under de kinesiske modstandere, som danskerne mødte i torsdagens kvartfinale.

I otte tidligere opgør mod Li Junhui og Liu Yuchen havde den danske duo tabt de syv. Men der var ingen mindreværdskomplekser, da første fjerbold røg over nettet i den store badmintonarena i Tokyo.

Kineserne, der begge rager mere end 190 centimeter i vejret, ser frygtindgydende ud, men Astrup og Skaarup havde held med at sætte mange bolde på kroppen af de lange modstandere.

Danskerne spillede aggressivt og angreb de kinesiske favoritter fra alle vinkler. Da Astrup og Skaarup midtvejs i første sæt vandt syv bolde i træk, gik de fra 9-7 til 16-7, og da var det, som om kineserne 'solgte' sættet.

Den slags giver kun mening, hvis man formår at komme på ret kurs i andet sæt, og det gjorde det kinesiske par da også.

Li Junhui og Liu Yuchen fik trukket de to danskere rundt i alle banens hjørner, og til sidst i sættet var det danskernes tur til at stoppe med at gøre modstand.

Kineserne bevarede initiativet fra starten af tredje sæt, hvor det danske par asede og masede for ikke at tabe modstanderne af syne.

Men Astrup og Skaarup sled sig fornemt tilbage efter sidebyttet. En kinesisk 15-10-føring blev forvandlet til 16-16, og pludselig var spændingen tilbage i hallen.

Kineserne spillede sig dog til to matchbolde ved 20-18. De fejlede på den første, men udnyttede den anden.

