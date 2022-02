Bryder sammen under interview

Der var tydeligvis tale om en forløsning.

De danske curlingkvinder havde kun én sejr med i bagagen, da de gik på isen mod ROC (Den Russiske Komité), men de seneste skuffelser i Beijing blev eftertrykkeligt parkeret på isen.

Det blev til en sejr på 10-5, og begejstringen for resultatet, oven på en dårlig stime, blev for meget for 23-årige My Larsen, der ikke kunne holde tårerne tilbage.

- Det er fantastisk. Det er, hvad vi har kæmpet for i fire kampe. At vi går ud og får den nu... Det... Ja, det betyder meget, siger en meget berørt My Larsen til TV 2 SPORT.

- I fire kampe har vi kæmpet rigtig hårdt, og resultaterne har ikke gået vores vej. Det gjorde det her, og det er bare så fedt, siger hun og bliver nødt til at afbryde interviewet.

Heldigvis var hendes holdkammerat Mathilde Halse klar med en kram, efter hun lod tårerne få frit løb.

Tirsdag skal den danske delegation op imod Sverige, der kun har tabt én kamp indtil videre.

Senest vandt svenskerne 6-5 over Schweiz, der slog My Larsen og Co. 8-4 tidligere i turneringen. For danskernes vedkommende resterer tre kampe i det indeldende puljespil.