Bryder uskreven regel: - Det er hun ligeglad med

- Det var helt fantastisk at slutte OL med tre guld, lød det fra overlegne Therese Johaug, der cementerede Norge position som vinter-OL's sande mestre.

På 30 kilometer-distancen satte langrendsdronningen konkurrenterne på plads, og der var aldrig rigtig tvivl om, hvem der ville tage sejren.

Men på et tidspunkt overtrådte Johaug en uskreven regel, som sporten er kendt for, og det blev bemærket hos norske NRK, der sendte konkurrencen.

Hun stak nemlig af, da svenske Ebba Anderssen tog en tår at drikke.

- Her får Johaug et hul, fordi Ebba vælger at drikke. Der er en gentleman-aftale om, at man ikke skal trække fra, når andre holder drikkepause, men det tror jeg, at Therese er ligeglad med, lød det fra Torgeir Björn, der selv var med ved OL i 1988 og har vundet VM på det norske stafethold.

'Ebba Andersson drak - Johaug stak', lyder det hos Expressen. Foto: Christif Stache/Ritzau Scanpix

Ebba Andersson følte sig lidt overrasket over angrebet. Hun var egentlig godt tilpas, men havde ikke kræfterne til at hente Johaug, erkendte hun ifølge Expressen.

Hun endte selv som nummer otte, mens amerikanske Jessie Diggins blev nummer to cirka 1.43 minutter efter Johaug. Knap et minut senere klarede finske Kerttu Niskanen spurten i den lille gruppe bedste og sikrede bronzen.

Johaug har vundet seks OL-medaljer gennem karrieren. Foto: Odd Andersen/Ritzau Scanpix

Johaug gav ikke meget for kritikken om ikke at overholde gentleman-aftalen. Hun havde sat de konkurrenterne, som hun på daværende tidspunkt var i gruppe med, uanset hvad, mener hun.

- Hvis de (Ebba Andersson og Jessica Diggins) havde haft kræfterne, så havde de taget de to sekunder, som de tabte der. Det tyder på, at de lå på grænsen, siger den norske vinder.

Norge er oppe på imponerende 37 medaljer, hvilket blot er to færre end sidste vinter-OL, hvor de dog ikke fik samlet lige så mange guldmedaljer som ved dette OL. I Sydkorea i 2018 blev det til 14, mens der er 16 af fineste slags denne gang.

Heia Norge!

