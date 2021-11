Corona-kaos truer vinter-OL

To atleter er blevet smittet med covid-19 under en OL-test i Beijing - arrangørerne skærper sikkerheden

Mens det meste af verden for tiden oplever stigende stigende antal smittede med covid-19, har de kinesiske arrangører af februars vinter-OL nok at gøre med at afholde test-events.

Men selvom Kina isoleret set har meget begrænsede covid-tilfælde, så viser det sig, at det trods strenge kontrolkrav er umuligt at holde smitten ude af sportsbegivenhederne.

Således er to atleter blevet smittet under en test-konkurrence i kælk, der har været i gang i den kinesiske hovedstad de seneste dage.

Det bekræftede OL-arrangørerne på et pressemøde fredag.

Her forklarede Huang Chun, vicegeneraldirektøren for legenes smitteforebyggelse, at det drejer sig om to udøvere fra samme land, men han nævnte dog ikke hvilket land, det drejer sig om.

Siden begyndelsen af oktober har der været afholdt en stribe generalprøver med i alt 1500 atleter. Den mængde og ikke mindst tætheden vil blive markant øget, når der under de tre ugers OL i februar i alt vil være 3000 atleter samlet - og dertil kommer trænere, ledere og journalister. Derfor er der ikke langt fra kontrol til kaos.

Der vil dog være meget strenge krav med 'lukkede kredsløb' - altså en de facto isolering - for de involverede, pointerer Huang Chun:

- Lukkede kredsløb tjener ikke kun legene godt, men det forhindrer også spredningen af virus. Det er vores mål, forklarer han.

I praksis betyder det, at alle atleter dagligt skal gennemgå tests. Desuden vil journalisterne ikke få direkte adgang til dem, alle interviews klares via videolink. Og der vil heller ikke blive åbnet for internationale tilskuere.

Vinter-OL afholdes fra 4. til 20. februar. Danmark deltager indtil videre med herrelandsholdet i ishockey og kvindelandsholdet i curling. Men flere kan komme til.

Testen på den olympiske kælkebane blev i øvrigt mandag ramt af et frygteligt uheld. Det kan du læse mere om her.