Coronavirus kan udsætte OL

Der er stadig små fem måneder til OL-åbningen i Tokyo, hvor arrangørerne fortsat tror på, at legene kan afvikles som planlagt trods det verserende coronavirusudbrud.

Men skulle det ske, at virusset ender med at forhindre OL-afviklingen til sommer, så er der kontraktligt mulighed for at rykke begivenheden.

Det siger Seiko Hashimoto, OL-minister i Japan.

- Kontrakten lyder, at legene skal afholdes i 2020. Det kan godt tolkes som om, der er mulighed for en udsættelse, siger han ifølge Reuters.

Indtil videre holder både OL-arrangøren og Den Internationale Olympiske Komité (IOC) fast i, at sommer-OL afvikles som planlagt med start 24. juli.

Ud over Kina, hvor coronavirusset menes at stamme fra, er Japan blandt de lande, som har flest konstaterede tilfælde af sygdommen.

Mange sportsgrene er påvirket af virusudbruddet, fordi turneringer, kampe og stævner i mange lande har måttet udskydes eller aflyses.

Flere af dem fungerede som en del af kvalifikationen til OL, hvor virusset allerede har haft indflydelse på de kommende lege i Tokyo.

I weekenden blev Tokyo Marathon gennemført, men i stedet for i alt 30.000 løbere som vanligt, var det kun de få hundrede eliteløbere, som fik lov til at stille op for at mindske smitterisikoen. Ligesom der var mennesketomt på store dele af ruten.

På verdensplan har mere end 3000 mennesker mistet livet på grund af coronavirus. Langt størstedelen af ofrene er kinesere.

