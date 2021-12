Curlingherrer taber skridt i kamp om direkte OL-billet

Førstepladsen ved OL-kvalifikationsstævnet i curling er særdeles eftertragtet, da den giver direkte adgang til næste års vinterlege i kinesiske Beijing.

Den kan dog blive svær at nå for Danmarks herrelandshold, som tirsdag led andet nederlag ved stævnet.

Norge, som inden opgøret havde gjort rent bord med sejre i sine fire første kampe, vandt 7-4 over danskerne.

Danmark står med tre sejre i fem kampe og deler tredjepladsen med Tjekkiet.

Nordmændene bragte sig foran 2-0 i første ende og førte hele vejen igennem.

Skipper Mikkel Krause og co. scorede point i fire ender, men det var ikke nok til at true Norge, som nu har gode forudsætninger for at snuppe OL-billetten.

Danmark mangler fortsat at møde Sydkorea, Tyskland og Tjekkiet ved OL-kvalifikationsstævnet, der afholdes i Leeuwarden i Holland.

Der er i alt tre billetter på spil til vinterlegene.

Nummer to og tre efter de indledende kampe kæmper om en OL-plads, mens taberen af det opgør møder nummer fire i en duel om den sidste billet.

Mens der er usikkerhed om de danske curlingherrers skæbne, er kvindernes landshold OL-klar.

Vinterlegene afholdes næste år fra 4. til 20. februar.